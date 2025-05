Neuchâtel City remporte la Coupe de Suisse !

Un titre pour Neuchâtel City ! Le pensionnaire du Chanet a battu le FC Uzwil-Henau 5-4 aux tirs au but en finale de la Coupe de Suisse de football des plus de 40 ans, samedi au Mont-sur-Lausanne. Les « Citizen » ont d’abord concédé l’ouverture du score, mais Samir Kurtic a égalisé sur penalty. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 1-1. Sans prolongation, le titre s’est joué aux tirs au but. Et à ce jeu-là, les Neuchâtelois ont été les plus précis. Neuchâtel City s’est imposé 5-4 lors de cette séance et décroche pour la première fois de son histoire le trophée de la Coupe de Suisse des plus de 40 ans. /yca