Bol d'air pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds a peut-être réalisé un pas décisif en direction du maintien, samedi au stade de La Charrière, en 1re Ligue de football. Il s’est imposé 1-0 contre les M21 du FC Sion. C’est Samuel Ferreira da Silva qui a inscrit le but libérateur, à la 82e minute, alors que l’on semblait se diriger vers un score de zéro partout.

Cette victoire arrachée au forceps offre un sérieux bol d’air frais à la formation chaux-de-fonnière. A deux journées du terme de la saison, elle occupe la 12e place du classement avec trois points d'avance sur le FC Coffrane et quatre sur les deux formations qui ferment la marche, Köniz et les M21 d’Yverdon, en position de relégation. Mais l’équipe nord-vaudoise et le FC Coffrane comptent un match en moins. /mne