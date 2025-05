Neuchâtel Xamax s’est battu mais s’incline 2 à 1 face à Étoile Carouge

Début de match compliqué pour Neuchâtel Xamax, qui comprend rapidement que Carouge n’est pas venu pour plaisanter. Après seulement 4 minutes de jeu, les Genevois ouvrent le score (1-0). Les Rouge et Noir, après un long passage à vide, parviennent finalement à égaliser grâce à une frappe puissante de Demhasaj. Malheureusement, plusieurs erreurs défensives offrent des opportunités aux Carougeois, qui inscrivent le 2 à 1 juste avant la mi-temps.

La seconde période est très disputée, physique et engagée. Xamax pousse et se crée plusieurs occasions d’égaliser, sans succès. Étoile Carouge s’impose, signant vendredi sa quatrième victoire face aux Rouge et Noir cette saison.