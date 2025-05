Coffrane s’offre le leader, le FCC rechute

Le FC Coffrane terrasse le désormais ex-leader de 1re Ligue de football ! Pour leur première rencontre avec Abdelaziz Kebal comme entraîneur principal en remplacement de Brian Weber qui a démissionné, les Vaudruziens ont battu le FC Lancy 2-1 samedi. Un succès qui s’est construit dès la première période avec une réussite de Tony Briançon à la 23e minute. Kilyan Lopez a doublé la marque juste après la mi-temps (47e). Les Genevois ont réduit l’écart grâce à un penalty transformé à la 51e minute, mais Coffrane a tenu son os et peut s’offrir un succès de prestige et surtout un bon bol d’air frais dans la lutte pour le maintien. Les Vaudruziens font un bond au classement, passant de la 16e et dernière place, au 13e rang. Une place qu’ils chipent au FC La Chaux-de-Fonds. Le FCC qui n’a pas réussi à confirmer après son succès du week-end passé. La troupe d’Antonio Baldi s’est incliné 2-0 devant le FC Stade-Payerne ce samedi dans la Broye. Deux réussites tombées en fin de match, aux 83 et 89e minutes. Le FCC se retrouve donc provisoirement au 14e rang du classement de 1re Ligue. /lgn