Un ballon et des sourires aux Acacias

Donner de la vie aux quartiers du Littoral grâce à un ballon : c’est l'objectif de l'Association neuchâteloise de football et du Centre de loisirs de Neuchâtel. Samedi avait lieu la deuxième manche des tournois interquartiers aux Acacias. Cette compétition, qui se veut amicale, est réservée aux enfants de 10 à 18 ans. Le but est de se qualifier dans son quartier pour avoir le droit de le représenter lors de la grande finale qui se tiendra durant le Festival des sports de la Ville de Neuchâtel à la fin août. Les différents tournois se déroulent dans sept quartiers différents : « On a pris tous les quartiers qu’on côtoie régulièrement, où il y a une infrastructure qui le permet », explique Quentin Guillaume, responsable hors murs du Centre de loisirs de Neuchâtel. « On n’est pas forcément là pour la performance, le but premier de ces journées, c’est la rencontre et le partage », ajoute-t-il.