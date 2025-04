Un point et des regrets pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds craque sur la fin. Les hommes d’Antonio Baldi ont partagé l’enjeu 3-3 sur la pelouse du FC Echallens Region jeudi soir en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » décrochent ainsi un point dans leur lutte contre la relégation, mais ils auraient pu espérer bien mieux. Ils menaient en effet encore 3-1 à la 80e minute de jeu après des réussites de Sullivan Lakhamy, Abdoulaye Keita et Noussayr Batbout. Mais le FCC a vu son adversaire revenir et égaliser dans les arrêts de jeu.

Avec ce point du match nul, le FCC revient à hauteur du FC Coffrane, à l’avant-dernière place, mais compte toujours deux points de retard sur Köniz, premier non relégable. Une équipe que les Chaux-de-Fonniers recevront samedi prochain à La Charrière dans un match capital en vue du maintien. /gjo