Carina, Tanja, Ilona : le triplé gagnant des Neuchâteloises du FC Yverdon

Ce sont les trois mousquetaires neuchâteloises du FC Yverdon: Ilona Guede Redondo, Tanja Bodenmann et Carina da Costa incarnent la force de frappe du club nord-vaudois en Ligue B féminine. Au moment d’entamer le tour de promotion – relégation et de rejoindre peut-être l'élite du football helvétique, leur équipe a terminé en tête du championnat régulier. Les trois footballeuses neuchâteloises ont largement contribué à cette réussite, en inscrivant cette saison, à elles trois, les deux tiers des buts de leur équipe, soit 37 buts sur 55.

Carina da Costa et Tanja Bodenmann évoluent respectivement depuis huit et dix ans au FC Yverdon. Ilona Guede Redondo, elle, est arrivée au début de l’année dernière après des passages en Women’s Super League à Young Boys et Servette ainsi qu’en 2e division espagnole. Cette Chaux-de-Fonnière de 24 ans s’est rapidement imposée au sein de la formation nord-vaudoise, dont elle porte le brassard de capitaine. Ilona Guede Redondo ne cache pas ses ambitions : « La promotion en Women’s Super League nous tient à cœur. C’est l’objectif qu’on s’était fixé en début de saison. On va tout faire pour y parvenir. » Ces dernières saisons, le FC Yverdon féminin a joué les ascenseurs entre la Super League et la Ligue B, mais Tanja Bodenmann juge que le moment est venu de s’installer plus durablement au sommet : « Après avoir connu la relégation en Ligue B, il y a deux ans, il a fallu reconstruire l’équipe, bâtir quelque chose de solide pour s’offrir le droit de remonter et d'y rester ». Et Carina da Costa d’enchaîner : « On a vraiment un staff qui s’investit pour nous. On est beaucoup plus solide qu’avant. Mais encore une fois si on monte, il faudra donner plus de nous-même pour rester en Ligue A ».