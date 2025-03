Le FC La Chaux-de-Fonds défait à domicile

Un revers et quelques regrets pour le FC La Chaux-de-Fonds. La troupe d’Antonio Baldi a été battue 2-1 par le FC Meyrin samedi soir en 1re Ligue de football. À La Charrière, les « jaune et bleu » ont encaissé deux fois dans le premier tiers de la rencontre, à la 13e et la 29e. Ils ont ensuite tenté de revenir dans la partie, mais la réussite de Maka Gakou à la 82e est arrivée trop tard pour sauver un résultat.

Cette défaite ne fait pas les affaires du FC La Chaux-de-Fonds qui reste relégable. Au classement, le FCC pointe au 15e rang, à une longueur du FC Coffrane, mais avec un match de plus. /gjo