Le FC Coffrane et Phillippe Perret, c’est terminé !

Le FC Coffrane fait le ménage. Le club de football vaudruzien nous a annoncé mercredi qu’il se séparait de son entraineur Philippe Perret et de son adjoint Robert Lüthi en vue de la fin de la saison de 1re Ligue. Les deux légendes xamaxiennes étaient arrivées à Coffrane en 2022. Elles payent aujourd’hui la mauvaise situation de l’équipe. Les Vaudruziens sont quinzièmes sur seize et donc relégables avec 16 points en 20 matches. Leur bilan est de quatre victoires, quatre nuls contre 12 défaites. « On a fait le choix un peu à contretemps, car on respecte beaucoup Philippe Perret et Robert Lüthi. Ils ont fait de l’excellent travail chez nous mais vu la situation actuelle, on a essayé de créer un choc », explique Antonio Montemagno, le président du FC Coffrane. Contacté, Philippe Perret n’a pas encore donné suite à nos sollicitations.