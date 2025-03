Le FC Bosna Neuchâtel recommence bien et prend trois points

Reprise prometteuse pour le FC Bosna Neuchâtel en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs des Geneveys-sur-Coffrane se sont imposés 2-0 à Pratteln, des réussites du co-entraîneur-joueur Samir Efendic à la 10e et de Sergio Felix à la 82e. Les Neuchâtelois n’ont par ailleurs reçu aucun avertissement dans cette rencontre. Ils entament le second tour du championnat par un succès, eux qui n’en avaient récolté que trois lors des 15 premiers matches. Cette victoire permet aux Neuchâtelois de revenir à trois longueurs de leur adversaire du jour et de pointer au 13e rang du classement, juste sous la barre, à hauteur de Binningen (12e). /vco