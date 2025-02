Trophée à portée de main du FC Le Parc

Joël De Oliveira insiste sur le palmarès éloquent du FC Minerva : « Le club bernois dispose dans ses rangs de joueurs professionnels. Il a participé cette saison au tour principal de la Ligue des champions. » L’équipe du FC Le Parc présente un palmarès bien plus modeste. Elle dispute sa première saison en 1re division nationale. Mais elle s’appuie aussi sur d’anciens joueurs chevronnés, un Espagnol (Pablo Sanchez) et trois Brésiliens, Tiago Leonardi, Michel Honorio et Jonas Santana : « On a des joueurs qui aiment danser la samba, ce sont des joueurs qui adorent la bonne ambiance de groupe. C’est ce qui nous unit finalement, et les jeunes ont besoin de ça pour se sentir intégrés. »