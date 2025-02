Retour victorieux pour le FCC

C’est ce qu’on appelle un retour fracassant. Avant la rencontre de samedi, le FC La Chaux-de-Fonds occupait la dernière place de 1re Ligue de football, mais ce n’est désormais plus le cas. Les joueurs de la Charrière ont vaincu Yverdon-Sport II sur le score de 3-1. Noussayr Batbout a montré que le FCC en voulait beaucoup samedi. Il a ouvert le score dès la 12e minute sur une tête. À peine le temps de souffler que, cinq minutes plus tard, Samuel Ferreira da Silva donnait deux longueurs d'avance aux siens. Les « jaune et bleu » n’ont ensuite rien lâché et ont même enfoncé le clou à la 53e, grâce à un nouveau but de Noussayr Batbout. Les Vaudois ont réduit la marque en toute fin de rencontre, mais La Chaux-de-Fonds avait déjà fait le boulot.

Cette victoire fait du bien au club de la métropole horlogère. Elle lui permet de quitter la dernière place du classement et de se rapprocher de la barre. /yca