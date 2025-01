Neuchâtel Xamax veut y croire … et les chiffres sont de son côté

Il y a urgence au sein de Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » se déplace ce vendredi à Wil en Challenge League. Une pelouse sur laquelle la troupe d’Anthony Braizat n’a plus gagné depuis le 9 avril 2018. Pas idéal pour se remettre en confiance, d’autant que Xamax reste sur six défaites lors de ses sept dernières sorties. Il y a toutefois eu une éclaircie pour les « rouge et noir » cette semaine : la publication par l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport à Neuchâtel (CIES) de ses prédictions pour la seconde partie de saison. D’après le CIES, Xamax devrait connaître la troisième plus grosse augmentation de points de la ligue, juste derrière Thoune et Stade Lausanne Ouchy. Les Neuchâtelois devraient terminer la saison avec une moyenne projetée de 1,43 points par match. Mais qu’est ce qui permet d’arriver à un tel résultat ? « On a regardé les points que Xamax aurait mérité d’avoir sur la base d’un modèle statistique. Il prend en compte la dangerosité de l’équipe, le volume de jeu ou encore les circuits de passes. En appliquant aux prochains matches, on voit que l’équipe fait partie de celles qui doivent s’améliorer », détaille le responsable de l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport à Neuchâtel, Raffaele Poli.