L’ANF célèbre ses 125 ans en grande pompe

C’est la plus ancienne association régionale de football en Suisse. En 2025, l’ANF a 125 ans. L’association neuchâteloise de football est née le 10 mars 1900. Pour célébrer cet anniversaire, huit évènements majeurs seront mis sur pied tout au long de l’année. Ils ont été présentés mardi matin en conférence de presse. Les dirigeants du football neuchâtelois entendent démontrer la vitalité de l’ANF et partager les valeurs qui l’animent tant au sein de ses clubs membres que de la population.

Au programme figure notamment un tournoi de futsal destiné aux actifs et qui se tient samedi à la salle de La Riveraine, un repas de gala le samedi 17 mai à la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds qui réunira les communautés footballistiques neuchâteloises, les autorités et les partenaires ou encore un tournoi interclubs de jass.







Une grande fête du foot sur trois jours

L’un des évènements phares se tiendra entre le 6 et le 9 juin au stade de La Maladière, sur l’esplanade et sur le terrain de La Riveraine : la fête du football neuchâtelois. « Une méga manifestation », comme le souligne Evan Saiz, coordinateur du 125e anniversaire de l’ANF. « On a beaucoup d’ambitions pour cette fête du football. On aimerait tout d’abord tenter de battre deux records du monde : le premier est le nombre de personnes qui jonglent en même temps pendant 10 secondes ». Il est actuellement de 1'466 et a été réalisé à Barcelone. « Et le second, c’est le nombre de passes simultanément qui s’établit à un peu plus de 1’200. Il y aura aussi un match de walking football entre la Suisse et l’Italie, les finales du championnat de Suisse de football freestyle, des tournois pour les juniors, pour les filles. Une grande zone d’animations prendra place sur l’esplanade avec des terrains de 4 contre 4 et 5 contre 5 et il sera possible de pratiquer du foot-bowling, du foot-fléchettes », énumère Evan Saiz.