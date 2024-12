Le FC Le Parc spécialisé dans le futsal

La section de futsal du FC Le Parc a rapidement grandi. Elle a connu les joies de la promotion au sein de l’élite du futsal helvétique après avoir évolué deux saisons en 2e division nationale. Elle possède aussi une seconde garniture qui occupe actuellement la tête du championnat régional mis en place depuis cette saison par l’ANF, l’Association neuchâteloise de football. L’idée est aussi de créer, ou plutôt recréer, une section féminine de futsal : « Nous avions effectivement mis en place une équipe féminine. Mais nous n’avons pas pu la maintenir par manque d’effectif. Nous n’abandonnons toutefois pas cette idée », relève encore Joel De Oliveira.

Le coach chaux-de-fonnier ne cache pas son enthousiasme pour son sport : « C’est une discipline à mon avis assez spectaculaire, il y a des aspects tactiques et techniques. C’est rapide et il y a beaucoup de buts et des changements de ligne comme au hockey. »