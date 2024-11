Le FCC battu, Coffrane gagne un point

Une pause qui va faire du bien au FCC. Les joueurs de La Charrière disputaient leur dernier match de l’année en 1re Ligue de football. Les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Monthey dimanche. Jusqu’à la 68e, le score était encore de 0-0, mais les joueurs des Montagnes neuchâteloises en ont encaissé trois en un quart d’heure (68e, 74e et 82e) et ont laissé filer Monthey vers la victoire. Thomas Carvalho a sauvé l’honneur à la 93e, mais trop tard pour revenir dans la partie.

Les hommes de Christophe Droz, qui disputait son dernier match à la tête de l’équipe du haut du canton, concluent cette première partie de championnat dans la zone de relégation. L’entraîneur intérimaire sera remplacé par l’actuel coach des Inters A du FCC et ancien entraîneur de Coffrane, Antonio Baldi. Ce dernier reprendra l’équipe dès lundi pour la trêve hivernale et la préparation du deuxième tour.

Encore un match pour Coffrane

Les hommes de Philippe Perret se déplaçaient, eux, chez La Sarraz-Éclepens dimanche pour un duel entre le 14e et le 13e du classement de 1re Ligue. Sur le papier, l’écart n’était pas grand entre les deux formations, sur le terrain non plus. Coffrane a pris les devants à la 20e, grâce à Kenneth Kabuya. Les Vaudruziens ont tenu bon avant de concéder un penalty à la 68e, ce qui a permis aux Vaudois d’égaliser. Finalement, les deux équipes se quittent dos à dos. Ce résultat peut être frustrant pour les Neuchâtelois qui, sans cette faute commise dans les 16 mètres, auraient bien pu rentrer avec trois points et devancer leur adversaire du jour au classement.

Le FC Coffrane jouera son dernier match de l’année à domicile, samedi prochain face à Monthey. /yca