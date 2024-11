Nouvel entraîneur pour le FCC

Du changement sur le banc du FC La Chaux-de-Fonds. Arrivé il y a quelques semaines, le coach Christophe Droz disputera déjà son dernier match à la tête du club de 1re Ligue de football ce dimanche contre Monthey. Une information d’Arcinfo que nous a confirmé le président du club, Daniele Raffaele. Après cinq matches et une seule victoire, l’entraîneur intérimaire sera remplacé par l’actuel coach des Inters A du FCC et ancien entraîneur de Coffrane, Antonio Baldi. Ce dernier reprendra l’équipe dès lundi pour la trêve hivernale et la préparation du deuxième tour. « C’est un Chaux-de-Fonnier qui connait très bien le club. Son poste d’entraîneur des Inters A s’inscrit également dans notre optique de formation », souligne Daniele Raffaele. Antonio Baldi sera épaulé dans ses fonctions par Daniele Marzo.

Le FC La Chaux-de-Fonds est actuellement avant-dernier du classement de 1re Ligue de football, en position de relégable, avec 7 points récoltés en 15 matches. /gjo