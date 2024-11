Le FC La Chaux-de-Fonds s’est réveillé trop tard

Le FC La Chaux-de-Fonds a laissé passer le train. Le club de football de la Métropole horlogère a été battu dimanche par les moins de 21 ans du Servette FC 2-1 en 1re Ligue. Menée 2-0 suite à des buts de Hugo Rodriguez Marcos (44e) et d’Ousseynou Sene (64e), la troupe de Christophe Droz a tenté de se révolter. Malheureusement, la réduction de l’écart signée Maxime Meigniez n'est tombée qu’à la 87e minute. Un but bien trop tardif pour espérer décrocher un nul pour les « jaune et bleu ».

Au classement, le FCC reste 15e et sous la barre. Les joueurs de la Métropole horlogère accusent toujours quatre points de retard sur le premier non relégable Coffrane, mais avec un match de plus. /dpi