Le FC Coffrane s’effondre

Le FC Coffrane a fait le coup du trou noir. Le club de football vaudruzien a été balayé sur sa pelouse samedi par la deuxième équipe d’Yverdon Sport 5-2 en 1re Ligue de football. La troupe de Philippe Perret était pourtant bien entrée dans cette rencontre tendue (six cartons jaunes distribués). Coffrane menait 2-1 à la demi-heure grâce à des réussites de Ricardo Miguel Da Costa Vilela et Habib Diakité.

Malheureusement, la formation vaudruzienne a complètement déraillé dès la 63e minute lorsque les Nord vaudois ont égalisé grâce à Giuseppe Macario. Derrière, les « jaune et bleu » ont encaissé trois buts entre la 74e et la 88e, et ce malgré les quatre changements effectués par Philippe Perret.

Coffrane reste dangereusement englué dans les tréfonds du classement et n’a plus que quatre points d’avance sur le premier relégable, le FC La Chaux-de-Fonds qui joue dimanche. /dpi