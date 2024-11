Raoul Savoy n’est plus le sélectionneur de la République centrafricaine

Des souvenirs à profusions

Malgré cette fin abrupte, Raoul Savoy veut retenir le positif de son aventure centrafricaine. Il se dit fier de son parcours et du travail réalisé avec son staff, composé de Mathieu Bigler, Nicolas Claret, Patrice Sugnaux et Sally Sarr durant ce mandat. Arrivée en 2021, l’habitant de Sainte-Croix a dû composer avec une sélection n’ayant pas un grand vivier de joueurs professionnels et obligé de se déplacer dans d’autres pays pour jouer ses matches à domicile. Malgré ce contexte, la République centrafricaine a failli se qualifier pour la première fois de son histoire à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. « On avait besoin d’un point contre l’Angola pour se qualifier, mais à la dernière minute de jeu notre gardien s’est raté et on a perdu. C’est un moment ou il y a eu une ferveur incroyable dans le pays. La déception a aussi été très forte. J’ai rarement vu des gens aussi tristes », se remémore Raul Savoy.