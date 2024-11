Le FC Coffrane dans le brouillard

Le brouillard a eu raison de la rencontre de 1re ligue de football entre Coffrane et Monthey. Elle devait se tenir ce dimanche après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle a été renvoyée à une date qui n’est pas encore fixée. La situation est la suivante en bas du classement du groupe 1 : Coffrane occupe le 13e rang avec un point d’avance sur Monthey et quatre sur La Chaux-de-Fonds, avant-dernier et sous la barre contre la relégation, avec un match en plus. /mne