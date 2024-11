Le FC Bosna perd chez le leader

Il n’y a pas eu de miracle pour le FC Bosna en 2e ligue interrégionale de football. Le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane s’est incliné sur le terrain du leader, le FC Bosporus, 3-1 samedi. Il était déjà mené 2-0 après moins d’une demi-heure de jeu avant d’encaisser le troisième but sur autogoal à la 67e. Muhidin Becirovic a sauvé l’honneur en réduisant la marque six minutes plus tard.

Au classement, après 14 journées, le FC Bosna occupe toujours l’avant-dernier rang avec deux longueurs d’avance sur la lanterne rouge, le FC Lommiswil, et trois de retard sur la barre contre la relégation. /mne