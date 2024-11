Le FCC résiste au leader avant de sombrer

L’urgence de récolter des points n’allait rien changer à la donne : le FC La Chaux-de-Fonds se frottait au leader du groupe 1 de 1re Ligue de football, le FC Lancy, ce samedi au stade de La Charrière. Les joueurs de Christophe Droz savaient que leur tâche ne serait pas aisée. Ils se sont inclinés 3-0 après avoir toutefois bien résisté aux solides Genevois, pendant près d’une heure. Marie Dan Bel El a ouvert la marque de la tête à la 56e minute et le FCC n’a pas réussi à refaire surface. Il a encore encaissé deux buts par la suite. Des réussites de Yanis Lahiouel (84e) et Lewis Tavares sur penalty (91e). Conséquence : la situation du club chaux-de-fonnier ne s’améliore pas. Il demeure avant-dernier, sous la barre, avec une unité d’avance sur la lanterne rouge Köniz, ainsi que respectivement trois et quatre points de retard sur le FC Coffrane et le FC Monthey. Ces deux clubs seront précisément aux prises à 14h30 dimanche, au Val-de-Ruz. /mne