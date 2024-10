Le FCC s’impose sur le fil

Christophe Droz réussit sa première en championnat à la tête du FCC. Le nouvel entraîneur ad interim du FC La Chaux-de-Fonds a vu ses joueurs s’imposer sur le fil face au Stade Payerne, 2-1, samedi. Les joueurs des Montagnes neuchâteloises ont débuté la partie de la meilleure des manières, puisque Samuel Ferreira da Silva a permis aux siens de prendre l’avantage dès la 5e minute sur penalty. L’égalisation des Vaudois, juste après l’heure de jeu (65e), par Diamantino José Rocha da Silva, a bien failli coûter deux points aux Neuchâtelois. Le FCC a dû attendre la 96e minute et un but de l’homme en forme du jour, Samuel Ferreira da Silva, pour s’imposer. Les Chaux-de-Fonniers évoluaient pourtant à onze contre dix depuis l’expulsion de Damien Karol Mayagal à la 73e minute. Le FCC l’a emporté, non sans peine, mais revient ainsi à trois points de la barre. /yca