Les plateformes pirates télévisuelles à l’abordage du marché neuchâtelois

Swisscom reste attentif

Swisscom, via sa chaine Blue Sport, est le principal diffuseur de football en Suisse et suit avec prudence le développement de l’IPTV. Via la voix de sa porte-parole Alicia Richon, la firme dit entendre les critiques que nous avons recueillies sur le prix de son abonnement sportif, mais elle ne peut pas proposer un produit moins cher. « Nous proposons à nos clients abonnés l’offre de football la plus complète en Suisse. Les ajustements de prix sont nécessaires pour rester compétitif sur les marchés nationaux et internationaux », explique la porte-parole.