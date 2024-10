Shkelqim Demhasaj serial buteur … et passeur

Shkelqim Demhasaj s’éclate à Neuchâtel Xamax. L’attaquant kosovar a débarqué cet été à La Maladière et a déjà rapidement trouvé ses marques. Il est actuellement le meilleur compteur de Challenge League de football avec cinq buts et cinq passes décisives. Le serial buteur n'est donc pas étranger au bon début de saison de Xamax, qui partage actuellement la tête du classement avec Thoune et Étoile Carouge. « Honnêtement c’est fou, je n’ai jamais eu un début de saison pareil. L’adaptation prend normalement du temps dans une nouvelle équipe, mais là tout est simple grâce à mes coéquipiers et au coach », se réjouit Shkelqim Demhasaj.