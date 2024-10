Meho Becirovic n’est plus l’entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds

Meho Becirovic et le FC la Chaux-de-Fonds c'est terminé. Le club de football « jaune et bleu » a pris la décision de remercier son entraîneur selon une information révélée mercredi par ArcInfo. Meho Becirovic paie le début de saison cataclysmique du FCC en 1re Ligue. Le club de la Charrière est actuellement dernier du classement avec quatre points en onze matches et seulement sept buts marqués, soit la pire attaque du championnat. Christophe Droz, ancien entraineur du FC Le Locle, est chargé de gérer l’intérim. Un mandat qui commencera samedi contre Pristinha Berne (17h à la Charrière) lors du premier tour qualificatif pour la Coupe de Suisse. /dpi