Encore battu, le FCC est lanterne rouge, Coffrane en prend quatre…

Neuvième défaite en 11 matches pour le FC La Chaux-de-Fonds, en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » se sont inclinés 2-1 ce samedi à Köniz et piquent à la formation bernoise la place peu enviable de lanterne rouge du groupe I. La partie s’est décantée en seconde période. Chez eux, les Bernois ont marqué à la 51e et 68e minute. Les visiteurs ont répliqué par Kenzo Ganaj (72e), qui s’est ensuite fait expulser dans les arrêts de jeu.

Quant au FC Coffrane, il n’a pas eu le temps d’espérer face aux moins de 21 ans du FC Sion. A domicile, les Valaisans menaient déjà 2-0 après sept minutes de jeu. Le score final (4-1) était déjà acquis à la mi-temps. L’unique réussite vaudruzienne a été l’œuvre de Tony Briançon (24e, 3-1).

Au classement, les joueurs de Philippe Perret sont 11es avec sept points d’avance sur le FCC, désormais 16e et dernier. /vco