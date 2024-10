Le FCC toujours à terre

Le FC La Chaux-de-Fonds ne parvient pas à se relever en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » enregistrent une huitième défaite en dix matches. Samedi, face à Echallens, et devant leur public, les Chaux-de-Fonniers s’inclinent 3-1. Les hommes de Meho Becirovic avaient pourtant réagi après avoir subi l’ouverture du score à la 20e minute. Le but inscrit par Samuel Ferreira da Silva (39e) avait laissé croire aux « jaune et bleu » qu’ils allaient peut-être pouvoir obtenir quelque chose face aux Vaudois. Mais dix minutes plus tard, le FCC voyait déjà les visiteurs reprendre l’avantage. Le FC Echallens Région a cloué le débat à la 83e minute avec une réussite de Jonathan Lima, auteur d'un doublé samedi.

La Chaux-de-Fonds n’engrange donc pas de points et reste avant-dernier au classement, quatre points en dessous de la barre. /yca





Le télégramme du match

Classement