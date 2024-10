Coffrane sauve un point contre Payerne

Le FC Coffrane prend un bon point face à Payerne. Les deux équipes avaient rendez-vous pour une rencontre de 1re Ligue de football, dimanche après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane. Les Vaudruziens ont encaissé en premier, dès la deuxième minute de jeu. Ils sont cependant revenus dans la partie dès la 23e minute grâce à un but de Nicolas Yacine Le Metayer. Le score n’a ensuite plus bougé. Ce point ne change rien au classement pour le FC Coffrane, qui reste dixième, à six points de la zone de relégation et de la 15e place, occupée par le FC La Chaux-de-Fonds. /yca





