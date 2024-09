Bosna obtient un match nul

Bosna Neuchâtel n’a pas obtenu sa première victoire de la saison mercredi soir en 2e ligue interrégionale de football. Mais les joueurs d’Erik Diaz n’ont pas perdu non plus. Sur la pelouse de Lommiswil, ils ont obtenu un match nul 1-1. C’était un duel de fond de classement puisque les Soleurois n’ont, eux non plus, pas remporté la moindre partie cette saison. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Enis Talovic. Au classement, Bosna Neuchâtel est dernier avec 2 points, juste derrière son adversaire du jour. /jhi