Le FC La Chaux-de-Fonds n’en finit plus de perdre

C’est le grand désespoir au FC La Chaux-de-Fonds. Les hommes de Meho Becirovic se sont inclinés 3-0 face au Meyrin FC, samedi après-midi en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » ont tenu 41 minutes avant d’encaisser le premier but de la rencontre. Les joueurs du haut du canton n’ont ensuite pas su revenir dans la partie. Pire, ils ont même concédé un penalty à la 64e et rendu les armes dans le temps additionnel.

Au classement, le FCC reste juste au-dessus de la barre avant que tous ses concurrents n’aient joué lors de cette septième journée de championnat. Toutefois, les Chaux-de-Fonniers pourraient se réveiller, dimanche, en étant dans la zone de relégation. /yca