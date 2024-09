Le Communal Sport le Locle rêve d’exploit

Sept ans, c’est le temps qu’il aura fallu au FC Le Communal Sport Le Locle, depuis la création du club en 2018, pour atteindre les 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. Les Loclois, actuellement 4e du championnat de 2e Ligue neuchâteloise, se frotteront au FC Zurich, pensionnaire de Super League, ce samedi à 18h30. Le portier de l’équipe de la Mère commune, Suan Besic – au club depuis un an et demi – se réjouit de disputer cette rencontre, même s’il s’attend à un match difficile. Le portier de 26 ans reste malgré tout confiant : « Au final, c’est onze humains contre onze autres humains et celui qui voudra le plus gagner, gagnera. »