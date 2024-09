Rien à faire pour Bosna Neuchâtel

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Bosna Neuchâtel. Le club vaudruzien a été battu 3-1 samedi après-midi sur le terrain des Old Boys en 2e ligue interrégionale de football. Sur la pelouse du leader du classement, les néo-promus ont encaissé un premier but après 7 minutes de jeu seulement. Si la formation d’Erik Diaz a d’abord pu égaliser sur pénalty à la 20e minute, elle a ensuite vu son adversaire inscrire deux nouvelles réussites avant-même la mi-temps.

Cette nouvelle défaite ne fait pas les affaires de Bosna Neuchâtel. Après quatre journées, les Vaudruziens n’ont toujours aucun point au compteur et restent logiquement bloqués à la dernière place du classement à quatre points de la barre. /gjo