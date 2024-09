Le FCC s’enfonce encore

Nouvelle désillusion pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les hommes de Meho Becirovic se sont inclinés 2-1 face au CS Chênois samedi après-midi en 1re Ligue de football. À la Charrière, les « jaune et bleu » ont pourtant ouvert la marque par Marc Lawson à la 23e minute. Mais cet avantage n’a pas tenu bien longtemps puisque les visiteurs ont pu répondre 12 minutes plus tard. Pire encore, avec l’expulsion de Thierry Datta à la 87e et un pénalty concédé dans les arrêts de jeu, les Chaux-de-Fonniers ont tout perdu.





Situation délicate

Au classement, la situation devient déjà compliquée pour le FC La Chaux-de-Fonds qui, après cinq défaites de suite, voit les dernières places se rapprocher dangereusement. Même si la saison n’en est qu’à ses débuts, les joueurs de la Charrière ne comptent qu’un point d’avance sur la barre, synonyme de relégation, avant les autres matches du week-end. /gjo