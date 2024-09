L'équipe féminine d'Audax a tiré le gros lot

« On va montrer qu’une petite équipe peut faire de grande chose », lance sans retenue la capitaine de l’ASI Audax – Friul, Debora Texeira Fernandes. La formation féminine du club de football du Littoral a en effet tiré le gros lot à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Elle sera en effet opposée au FC Bâle, samedi 7 septembre à Pierre-à-Bot. Les footballeuses bâloises occupent actuellement le 3e rang du championnat de Women’s Super League alors que les Neuchâteloises évoluent trois étages au-dessous. Elles sont fraîchement promues en 2e ligue interrégionale. Inutile d’en rajouter, la différence de niveau est conséquente et pour les filles d’Audax-Friul ce match constitue le rendez-vous de l’année : « On peut même dire que pour certaines joueuses, c’est le plus grand match de leur carrière », insiste Debora Texeira Fernandes, qui s’enflamme au moment d’évoquer la venue des Rhénanes à Neuchâtel.