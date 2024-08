Fébrilité à la Maladière avant le match de Xamax contre Vaduz

Neuchâtel Xamax doit redresser la barre. Eliminé en Coupe de Suisse par Bienne, humilié 4-0 à Wil il y a une semaine par la lanterne rouge Wil en championnat, le club « rouge et noir » doit faire beaucoup mieux ce vendredi soir à la Maladière. Xamax reçoit Vaduz à 19h30 lors de la sixième journée de Challenge League de football.

Le staff et les dirigeants xamaxiens font preuve d’une certaine fébrilité avant cette partie. Après un début de championnat en dents de scie, ce que Neuchâtel Xamax montre sur le terrain depuis trois semaines est inquiétant. L’équipe semble un peu perdue. Et les spectateurs se demandent comment c’est possible avec la qualité des renforts signés par le club cet été…





De la pression de la part des dirigeants? « Pas du tout, pas du tout… »



Officiellement pourtant, tout va bien dans le meilleur des mondes à la Maladière. Quand on demande à Uli Forte si les dirigeants lui ont mis la pression avant le match contre Vaduz, il répond : « Pas du tout, pas du tout… ». Le président de Xamax Jean-François Collet confirme ces dires. Il a ensuite refusé notre demande d’interview parce que selon lui, il est trop tôt, voire beaucoup trop tôt, pour s’alarmer.

Or ce n’est pas ce qu’on lit dans « ArcInfo »… « La sonnette d’alarme est tirée », écrit notre confrère Emanuele Saraceno, qui cite Jean-François Collet. Le président « (veut) voir une vraie réaction contre Vaduz ». Le dirigeant a assisté à l’entraînement de mercredi avant de s’adresser à l’équipe et de s’entretenir en aparté avec l’entraîneur. Question en suspens : si contre Vaduz, Xamax se « plante » encore une fois, sera-ce le début de la fin pour Uli Forte à la Maladière ?





Pas d'objectif comptable

Jean-François n’aurait pas fixé d’obligation de résultat comptable à Uli Forte. Le coach, lui, veut retrouver « les racines du début de la saison ». /vco