Le FC Zurich jouera bien aux Jeanneret

Le leader de Super League jouera bel et bien au stade des Jeanneret. Le FC Le Communal Sport Le Locle avait hérité d’un très gros poisson à l’occasion du tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. Néo-promu en 2e ligue, le club de la Mère commune en découdra avec le FC Zurich. Le lieu et l’horaire du match sont désormais connus : cette rencontre entre David et Goliath se tiendra samedi 14 septembre à 18h au stade des Jeanneret. Et non pas au stade du Communal, où joue habituellement le club loclois.

La capacité du stade des Jeanneret est de 2'150 places. Elle sera augmentée pour l’occasion à 3'500 places par la construction de deux tribunes. 1'500 billets ont d’ores et déjà été vendus au FC Zurich. La billetterie est d’ailleurs ouverte via le compte instagram du club loclois. /mne