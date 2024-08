2'000 supporters du FC Zurich en vue aux Jeannerets

C’est un vrai conte de fées : six ans après sa fondation par trois frères, le FC Le Communal Sport Le Locle accueillera le FC Zurich, en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. Ce match se tiendra le week-end des 14 et 15 septembre prochain. Le FC Zurich n’est ni plus ni moins que l’actuel leader du championnat de Super League.

Fraichement promu en 2e ligue neuchâteloise, le FC Le Communal Sport ne s’attendait certainement pas à recevoir un tel cadeau, après avoir bouté hors de la compétition une formation de 1re Ligue samedi. Les dirigeants du club loclois se réjouissent énormément de ce rendez-vous. Mais à l’image du FC St-Blaise, qui a reçu le FC Bâle la saison dernière, les dirigeants sont placés devant un sacré défi organisationnel. « Le FC Zurich a d’ores et déjà demandé de pouvoir disposer de quelque 1'500 à 2000 billets pour ses supporters », avance Ergin Fifaj, directeur technique du club de la Mère commune. « Je pense que le stade des Jeannerets sera plus adéquat pour les recevoir. Il sera difficile de mettre sur pied ce match au terrain du Communal », précise-t-il encore. « Notre volonté est véritablement de pouvoir jouer au Locle ». Ergin Fifaj reconnait également que même le stade des Jeannerets risque d’être trop exigu : « Nous pouvons peut-être imaginer ériger des gradins supplémentaires ». Aucune décision n’a encore été prise à ce propos. La seule certitude a trait à l’aspect exceptionnel et historique du rendez-vous à venir pour un club parti du bas de l'échelle, en 5e ligue, en 2018.