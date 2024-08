Le FC Bosna – Neuchâtel rate son début de championnat

Débuts manqués en championnat pour Bosna –Neuchâtel. Le néo-promu vaudruzien en 2e ligue interrégionale s’est incliné 2-1 à domicile contre Pratteln. Les Neuchâtelois étaient menés 2-0 au quart d’heure avant que Steve Endrion réduise l’écart à la 40e minute de jeu.

Les joueurs de Samir Efendic et Erik Diaz, qui visent le haut du classement, ont encaissé le premier but sur un autogoal à la 12e minute et le 2-0 est tombé quatre minutes plus tard, sur penalty. /vco