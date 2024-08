La magie de la Coupe a opéré pour le FC Communal Sport !

Le FC Communal Sport Le Locle, qui militait encore en 3e ligue la saison dernière, est en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football ! Le vainqueur de la dernière Coupe neuchâteloise a battu Prishtina Berne (1re Ligue) 3-1 aux tirs au but (1-1 après 90 minutes), devant 450 spectateurs, à domicile. Fayssal Bounnouhi a ouvert la marque dans les arrêts de jeu de la première mi-temps d’une magnifique demi-volée du gauche (son « mauvais » pied), avant que les visiteurs égalisent à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

Les deux ligues d’écart ? Pas tellement visibles sur le terrain, ce samedi. Le match est resté assez pauvre en occasions de but mais le suspens a duré jusqu’au bout. Enfin presque…





Un gardien imbattable aux tirs au but?

Avec Suan Besic au goal, cerbère formé à l’OM, les Loclois étaient sûrs de s’imposer aux tirs au but. Et ça n’a pas manqué ! Le portier a stoppé les deux premières tentatives adverses et les Bernois ont compris que c’était fini pour eux. Dommage que les joueurs des deux équipes se soient un peu bousculés au terme de la partie…

Il ne reste donc qu’un club neuchâtelois en lice en Coupe de Suisse, et ce n’est pas Neuchâtel Xamax. Le FC Communal Sport Le Locle ne rêve pas à un adversaire en particulier en 16es de finale, mais il ne veut pas s’arrêter là. Le futur adversaire (qu’on connaîtra ce dimanche soir) est prévenu : mieux vaut ne pas attendre les tirs au but pour espérer battre le club de la Mère-Commune… /vco