Raus ! Le FC Bienne élimine Neuchâtel Xamax de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax subit une défaite dès le premier tour de la Coupe de Suisse. Les « rouge et noir » ont été dominés par le FC Bienne 2-1 samedi sur la pelouse seelandaise. C’est le pire scénario pour les protégés de l’entraîneur Ulli Forte qui partaient pourtant favoris en début de match. Malko Sartoretti a fait douter les Neuchâtelois en inscrivant le premier but à la 30e minute de jeu. Il a enfoncé le clou dès la sortie du vestiaire en inscrivant un second goal deux minutes après la reprise. Samir Ramizi a réduit l’écart à la 66e minute sans que ce but ne permette aux « rouge et noir » de reprendre le dessus. Ils sont donc éliminés de la compétition.

Développement suit. /SDu