Le FC Bosna - Neuchâtel vise le haut du tableau

Le FC Bosna – Neuchâtel ne manque pas d’ambitions. Après avoir fêté deux promotions en l’espace de deux ans, le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane fera ses débuts en 2e ligue interrégionale de football, samedi à domicile. Ses dirigeants ne l’ont pas caché : ils visent de grimper rapidement, encore d’un étage, à savoir de rejoindre la 1re ligue.

On n’y est pas encore. Co-entraîneur avec Samir Efendic, Erik Diaz tient un discours plus modéré. Il estime qu’il faudra faire les comptes à Noël. Il est en revanche persuadé de s’appuyer sur un effectif de qualité formé de jeunes joueurs motivés : « Le 30% de mon effectif a changé. Les départs ont été compensés par les arrivées. 16 – 17 joueurs de la saison dernière sont restés. Le noyau de l’équipe est toujours là », résume Erik Diaz.

Les joueurs du FC Bosna – Neuchâtel s’entraînent trois fois par semaine. Le championnat de 2e ligue interrégionale est plus relevé que la 2e ligue neuchâteloise. Le saut de qualité est indiscutable : « Les déplacements sont aussi plus longs. C’est plus exigeant. Plus de travail, il faut être présent aux entraînements. Les places vont être chères », relève encore Erik Diaz.