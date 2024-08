« Neuchâtel Xamax, l’endroit parfait pour me relancer », lance Euclides Cabral

Que nous réserve Euclides Cabral, latéral droit de 25 ans, titulaire indiscutable il y a quatre ans avec Grasshopper en Challenge, lui qui a joué l’Europe il y a deux ans avec les Chypriotes d’Apollon Limassol, mais qui était sans club depuis plusieurs mois après une expérience qui a tourné court en première division irlandaise ?

Un premier élément de réponse, pas forcément anodin : il est arrivé en avance à notre rendez-vous. Aimable et calme à notre micro, il estime être « quelqu’un d’autre sur le terrain », un joueur animé par « la rage de vaincre ». Et contre Aarau (3-1), samedi dernier, ça s’est remarqué ! Alignée plus haut sur le terrain, comme piston, l’une des nombreuses nouvelles recrues xamaxiennes s’est mué en homme du match, en marquant deux fois. Cabral est de retour en Suisse pour se relancer et pour ça, « Neuchâtel Xamax est l’endroit parfait ». La présence d’Uli Forte à la Maladière n’est évidemment pas un hasard, lui qui entraînait déjà Cabral il y a quatre ans à Grasshopper. Sur le terrain, « j’ai beaucoup d’espace pour performer offensivement », se réjouit le défenseur né à Lisbonne et formé au FC Sion.