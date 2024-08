Fortunes diverses pour les deux clubs neuchâtelois de 1re Ligue

Fin de samedi mitigée pour les équipes neuchâteloises de 1re Ligue de football. L'heure de la reprise avait sonné pour le FC Coffrane et le FC La Chaux-de-Fonds. Les hommes de Meho Becirovic ont bien réussi leur entrée en lice en championnat à La Charrière, en s’imposant à domicile face au FC Monthey 3-1. L’ouverture du score chaux-de-fonnière est tombée à la 25e, grâce à Jeffrey Kazenga. L’égalisation valaisanne n’a pas tardé, deux minutes plus tard. A la 49e, Kenzo Ganaj pu convertir un penalty afin de doubler le score, le troisième but est lui tombé à la 73e grâce à une tête de Gabriel Pereira Luiz.

Du côté du FC Coffrane, la reprise a été plus compliquée face au FC La Sarraz-Eclépens. Les Vaudois ont marqué en premier à la 27e. Sur leur terrain, les Vaudruziens ont couru après le score pendant presque toute la rencontre. C’est finalement Silva Luvualo Simao, rentré en début de deuxième mi-temps, qui a permis à la trouve de Philippe Perret de revenir au score 1-1 à la 86e. /swe