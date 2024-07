Max Veloso retrouve Neuchâtel Xamax

Si la rééducation suit bien son cours, il y a des jours plus difficiles que d'autres pour Max Veloso. « C’est extrêmement frustrant et il y a des jours où le moral n’est pas au top », explique l’ancien « rouge et noir ». À ce moment-là, il avoue devoir miser sur sa rigueur plutôt que sur sa motivation, afin de revenir au plus tôt sur les terrains. Le footballeur espère retrouver l'entrainement courant septembre, et être à disposition de son coach Adrian Ursea pour le second tour du championnat.





Xamax dans les favoris

Max Veloso se réjouit de retrouver son ancien club. L'objectif d'Étoile Carouge sera bien évidemment d'arracher la victoire lors de cette rencontre, après avoir battu Schaffhouse lors de l'ouverture de la saison de Challenge League. Mais Max Veloso se méfie aussi de « la belle moisson xamaxienne » de cet été. Mais beaucoup de nouveautés peuvent également être un point faible dans la mise en place d'automatismes.

« Xamax a un très bel effectif. Toutefois il y a eu énormément de changements. Ça peut leur porter préjudice. »