Gérard Castella : « j’étais très fier d’être suisse samedi »

Une malédiction qui dure depuis 2006

Celui qui est responsable de formation à Young Boys, avec notamment à sa charge les équipes M19 et M21, et qui a été l’adjoint de Joël Magnin cette saison en Super League est aussi revenu sur les difficultés de la Suisse lors des tirs au but. Depuis 2016, la sélection helvétique a disputé six séances de pénaltys et en a perdu cinq. « On peut parler d’une malédiction ! Les tirs au but, ce n’est pas une loterie comme je peux souvent l’entendre. C’est une préparation mentale », explique Gérard Castella.