« Sur la route de l’Euro » avec le FC Coffrane

Les affiches des quarts de finale de l’Euro 2024 sont bientôt connues. Encore deux places à prendre entre la Roumanie, les Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Lundi soir, la France et le Portugal ont obtenu leur précieux sésame, non sans mal. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été au centre de toutes les attentions. Notre expert Philippe Perret, entraîneur de la première équipe du FC Coffrane et légende de Xamax, décrypte l’actualité de cet Euro.