« Sur la route de l’Euro » avec le FC Val-de-Travers

« Sur la route de l’Euro » fait halte au Vallon en ce lundi d’Abbaye de Fleurier et plus précisément au stand du FC Couvet. L’occasion d’évoquer le dernier-né des clubs neuchâtelois, le FC Val-de-Travers, issu de la fusion du FC Fleurier et du FC Couvet. Les défis ne manquent pas au sein, désormais, de l’un des plus grands clubs du canton en termes de membres. Le président Paolo Sousa et le vice-président Kevin Fauguel sont prêts à les relever.