Les Neuchâtelois ont fêté la victoire de la Nati

Le peuple helvétique a bien fêté la victoire de l’équipe de Suisse. La formation de Murat Yakin est venue à bout du champion d’Europe en titre, samedi soir. A Berlin, la Nati s’est imposée 2-0 face à l'Italie en huitième de finale de l’Euro 2024, dans une rencontre où les Transalpins n’ont pas eu droit au chapitre. Une victoire qui a ravi les fans de l’équipe nationale jusqu’en Suisse. Dès le coup de sifflet final, ils se sont empressés d’aller célébrer cette victoire, déjà qualifiée d’historique. Des feux d’artifice, des coups de klaxons et des chants à la gloire des hommes de Murat Yakin : la ferveur s’est par exemple emparée des rues à Neuchâtel, notamment à l’avenue du Premier-Mars à Neuchâtel. Toutes les personnes présentes s’accordaient à dire que la Suisse a été impériale lors de cette rencontre. « On n’a pas été inquiété pendant 90 minutes, la victoire est méritée à 100% », lançait Baptiste. « Le but de Ruben Vargas, quelle dinguerie ! », s’exclamait un autre supporter de la Nati. Ce succès de l’équipe de Suisse aura sans aucun doute fait augmenter le « BNB » (bonheur national brut), le temps d’une soirée.